Colombia perdió 2-1 ante Japón en el Mordovia Arena por la primera fecha del grupo H del Mundial Rusia 2018 .

El compromiso no pasó desapercibido por los usuarios, quienes de inmediato compartieron memes en las redes sociales y destacaron los animes que son originarios del país asiático.

La entrada de James Rodríguez y de Keisuke Honda al campo de juego en el segundo tiempo tampoco fue ajeno para los cibernautas pues generaron gráficas divertidas al respecto.

Si aún no has visto las imágenes, tranquilo, no desesperes. En esta galería te mostramos los mejores memes.