Christian Cueva: "Estamos preparados para jugar sin Paolo (Guerrero)" [VIDEO]

A poco del inicio de la Copa del Mundo , Christian Cueva se pronunció sobre cómo la selección peruana enfrentará los desafíos que se les ha presentado antes de su participación en la justa mundialista.

En conversación con ' La Banda del Chino ', el mediocampista del Sao Paulo se sinceró y aseguró que Ricardo Gareca les ha dado la confianza necesaria para anteponerse ante cualquier adversidad.

"Una de las cosas que aprendimos es manejar la ansiedad de la mejor manera, porque a veces nos ha jugado en contra. El 'profe' Gareca ha trabajado mucho en la confianza que debemos tener", señaló.

De acuerdo a 'Aladino', las palabras de Ricardo Gareca trascienden bastante en la interna del equipo y eso es clave para su tranquilidad.

"Cuando escucho la palabra de él es como si fuera de mi padre, mi madre, mi esposa o mis hijas. Siempre voy a estar agradecido con él. Nunca vio al jugador por encima del ser humano, eso a mí me marcó. En los momentos duros que pasé, futbolísticamente hablando, me preguntó cómo me sentía, cómo está mi familia y cómo me siento yo. Más que un entrenador es un psicólogo ", indicó el volante.

Sobre la ausencia de Paolo Guerrero en el Mundial, Cueva precisó lo siguiente:

"Es un caso que nos duele mucho, porque nosotros no somos de hierro, pero ya estamos preparados para cosas como las que están pasando, como Paolo (Guerrero). Tenemos que ir allá a competir, no lo tomamos como un paseo. Quiero que sigamos creciendo personalmente y como selección. Siento al grupo muy metido en lo que queremos, que no es que solamente estemos en este Mundial, sino también llegar al próximo".