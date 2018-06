¡A levantarse, Cuevita! La esposa de Christian Cueva , Pamela López Solórzano, se sumó a las muestras de apoyo al '8' de la selección peruana, quien es víctima de duras críticas tras fallar un penal en el debut de la 'bicolor' en el Mundial Rusia 2018 .

La madre de los hijos del popular 'Aladino', utilizó su cuenta de Instagram para enviar un conmovedor mensaje a su pareja, visiblemente afectado por no haber anotado desde 'los doce pasos' contra Dinamarca .

"Muchas veces te has caído y te has equivocado como todos los hacemos a diario pero tb te he visto crecer y aprender. Hoy tú más q nadie buscaba una victoria y te preparaste para eso", inició.

"Antes del partido te dije que Dios es sabio y sus planes son perfectos, y lo sigo pensando así ... esto aún no acaba algo bueno recién comienza. Yo estoy segura de eso mi amor. Un penal q tú mismo generaste y fallaste no te lapida para nada . Yo vi tu entrega en el campo y eso me da satisfacción. Recuerda siempre que existen personitas importantes que siguen tus pasos y ellos merecen ver tu fortaleza y tu valentía con la q sabrás recuperarte mi amor", escribió Pamela .

En el extenso texto, la esposa del futbolista le pide no hacer caso a los comentarios 'ignorantes y de mal corazón'. "Lo q no saben muchos es que los dos somos un solo puño y tenemos una espalda grande para asumir y seguir aprendiendo", manifestó orgullosa.

"Dios y tu familia estará siempre contigo. Te amo mi '8'", finalizó su mensaje la joven, quien adjuntó a la emotiva dedicatoria una foto del último hijo de la pareja, de apenas unas semanas de nacido.