Chicharito Hernández: "México está para ser campeón del mundo" [FOTOS]

"Nuestra selección nacional ha demostrado tener argumentos para conseguir la Copa del Mundo ya que estos años fueron positivos para México ", comentó uno de los delanteros de la selección azteca. Asimismo, indicó que su deseo de obtener el título mundial es el sueño de millones de mexicano.

Javier 'Chicharito' Hernández , en entrevista con Univisión Deportes, declaró que el sueño del Mundial lo comparte con sus compañeros de la selección nacional de fútbol. "A mí nadie me dijo que no se podía llegar a las mejores ligas del mundo, ganar dos campeonatos de la Premier League , llegar a una final de Champions ", añadió el jugador de 29 años.

Respecto a su situación en el West Ham , Hernández comentó que su deseo es tener ritmo de competencia para estar apto para el Mundial Rusia 2018 .

No obstante, afirma que no sabe cuál será su futuro luego del campeonato mundial. "Siempre hubo especulaciones sobre si me quedaré o saldré, no puedo garantizar nada en ese aspecto, veremos si puedo estar en la lista final para el mundial, tengo dos años mas de contrato con West Ham y todo surgirá", explicó.