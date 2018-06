La selección de Brasil , necesitada de un partido convincente después de decepcionar en su estreno con un empate ante Suiza (1-1) se enfrenta este viernes (7:00 am. EN VIVO ONLINE por DirecTV / Globo / SporTV) en San Petersburgo a una apurada Costa Rica , que se juega la vida tras su derrota con Serbia (0-1) y debe puntuar para no quedar eliminada.

Dos selecciones que no cumplieron con las expectativas en la primera jornada tienen que remediarlo sin falta en la segunda: tanto la 'canarinha' de Tite necesita un triunfo que confirme su favoritismo y le evite pasar apuros en la última jornada, como la 'Sele' de Óscar Ramírez se ve obligada a ganar o empatar si no quiere verse fuera de los octavos.

Un duelo recurrente en la historia de los Mundiales, ya que será su tercera edición en las cuatro participaciones de los 'ticos' en la Copa del Mundo. En todas ganó Brasil: 1-0 en Italia 1990 y 2-5 en Corea del Sur y Japón 2002.

La 'canarinha' llegó a San Petersburgo tras un debut que parecía amenazar la mediática estructura conocida como 'los 4 Fantáticos', formada por Neymar, Coutinho, Gabriel Jesús y Willian, ya que estos dos últimos fueron intrascendentes ante los helvéticos, pero la defensa de cinco de Costa Rica les dará otra oportunidad.

La concentración brasileña en Sochi ha pasado turbulencias. Primero, las quejas formales hechas a la FIFA por considerar irregular la jugada que permitió a los suizos igualar 1-1 el partido del debut; y al mismo tiempo los reclamos por las faltas recibidas por los brasileños.

HORARIOS EN EL MUNDO

Perú 7:00 a.m. Latina, DirecTV y TV Perú

Colombia 7:00 a.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports

Argentina 9:00 a.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports

México 8:00 a.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

España 2:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad

Uruguay 9:00 a.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A.

Chile 9:00 a.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Costa Rica 6:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar

Ecuador 10:00 a.m. RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos (Nueva York) 8:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Estados Unidos (Miami) 8:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

PROBABLES ALINEACIONES

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho; William, Coutinho, Neymar; y Gabriel Jesús.

Costa Rica: Navas; Gamboa, Acosta, González, Duarte, Oviedo; Campbell, Borges, Guzmán, Ruiz; y Ureña.