Inglaterra y Bélgica afrontarán un nuevo desafío en el Mundial Rusia 2018 cuando se enfrenten por el tercer y cuarto puesto del certamen de selecciones en el estadio de San Petersburgo.

Los ‘Diablos Rojos’ llegan al compromiso tras caer 1-0 ante Francia por las semifinales. Aquella vez, Samuel Umtiti, a los 51’, fue el verdugo de la escuadra belga.

El conjunto inglés, en tanto, cayó 2-1 ante Croacia en la misma instancia. En dicho encuentro, el compromiso quedó igualado 1-1 en los 90’, y a los 109’ Mario Mandzukic, con su anotación, dejó sin chances al elenco británico de luchar por su segundo título de la competición.

¿A qué hora y en qué canal transmitirán el Inglaterra vs. Bélgica EN VIVO?



El próximo compromiso entre ingleses y belgas se disputará este sábado 14 de julio a las 9:00 de la mañana (hora peruana), en el estadio de San Petersburgo.

El encuentro será transmitido en Perú por las señales de Latina y DirecTV Sports.

HORARIOS EN EL MUNDO



Ecuador – 9:00 a.m. (RTS y DirecTV Sports)

Argentina – 11:00 a.m. (TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports)

Uruguay – 11:00 a.m. (Canal 10, Red Uruguaya de Televisión y DirecTV Sports)

Colombia – 9:00 a.m. (RCN, Caracol y DirecTV Sports)

Chile – 10:00 a.m. (Mega, Canal 13 y DirecTV Sports)

México – 9:00 a.m. (TDN, Azteca, Estrellas y SKY)