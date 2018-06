Arturo Vidal a hinchas peruanos: "Ellos no siendo chilenos me admiran, me siguen" [VIDEO]

El jugador chileno Arturo Vidal tuvo algunas palabras sobre los hinchas peruanos luego de que fuera interrogado por algunos medios de su país sobre los resultados en el Mundial de Rusia 2018 .

Ante la pregunta sobre cómo se sentía de que los hinchas peruanos usaran su imagen, el jugador del Bayern de Múnich reveló sentirse feliz que hinchas no chilenos lo admiren.

"Alegría, porque ellos no siendo chilenos me admiran, me siguen, entonces eso quiere decir que Vidal hace las cosas bien, aunque sean peruanos, argentinos, me siguen en todo momento", fueron las palabras del astro chileno.

Arturo Vidal a hinchas peruanos: "Ellos no siendo chilenos me admiran, me siguen". (Facebook/24 Horas Deportes)

Sobre las burlas que recibió su selección de fútbol al quedar eliminada del Mundial, y los recientes resultados que han dejado a Perú fuera del certamen y a Argentina en estado crítico, Vidal reconoció que el fútbol está cambiando.

"Ahí está, cuando uno se burla después tienes que demostrar en la cancha que eres superior. Pero bueno, así es el fútbol, las selecciones más chicas han ido creciendo y esto está dando una señal de que el fútbol está cambiando", agregó.

El 'Rey Arturo' como le llaman en su país, es uno de los jugadores más atacados en las redes sociales por parte de los hinchas, pero parece que ahora le tocó reír.