Argentina vs. Islandia: FECHA, HORA y CANAL del partido por el grupo D del Mundial Rusia 2018

Argentina iniciará su participación en el Mundial Rusia 2018 enfrentándose este sábado a Islandia en el Otkrytie Arena por la primera jornada del grupo D.

Jorge Sampaoli , conocedor del estilo de juego islandés, arrancará de inicio con Eduardo Salvio como carrilero diestro, en una demostración de que la 'Albiceleste' buscará llegar a la línea de fondo con los laterales en su intento por conseguir superioridad numérica en tres cuartos de campo.

En tanto, Heimir Hallgrímsson , seleccionador de Islandia , aseguró este viernes que no tiene "una fórmula mágica" para frenar al astro Lionel Messi y reconoció que no tiene pensado ponerle una marca individual en el estreno de su equipo ante Argentina en Rusia-2018.

"No tengo ninguna fórmula mágica (para frenar a Messi). Todos han intentado pararle siempre y siempre se las ha arreglado para marcar. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Todo lo que haremos lo haremos juntos, nos ayudaremos entre nosotros y lo intentaremos hacer como equipo", comentó el técnico en conferencia de prensa, según consigna la agencia AFP.

¿CUÁNDO Y DÓNDE PASARÁN EL ARGENTINA VS. ISLANDIA?

El partido entre Argentina e Islandia se jugará este sábado 16 de junio a las 8:00 a.m. (hora peruana).

DirecTV, a través de su canal DirecTV Sports (Canal 610), estará a cargo de la trasmisión del compromiso.

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 8:00 a.m.

CANAL | TRANSMISIÓN: DIRECTV SPORTS/LATINA

HORARIOS EN EL MUNDO



Colombia – 8:00 a.m.

Argentina – 10:00 a.m.

México – 8:00 a.m.

España – 3:00 p.m.

Uruguay – 10:00 a.m.

Chile – 10:00 a.m.

Costa Rica – 7:00 a.m.

Ecuador – 8:00 a.m.