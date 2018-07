Antoine Griezmann: "No importa cómo ganemos"

El delantero de la selección francesa, Antoine Griezmann , respondió a las críticas del golero belga, Thibaut Courtois , quien dijo que los galos “practican el antifútbol”.

“(Courtois) jugó en el Atlético de Madrid , juega en el Chelsea y cree que juega como el Barcelona . No nos importa cómo ganamos, queremos ganar y me dan igual las formas. Si tengo la estrella, no me importa cómo juguemos”, señaló el ariete galo.

Griezmann sostuvo que ‘Les Bleus’ se muestran muy tranquilos de cara a la final que disputarán mañana ante Croacia. Asimismo, aclaró que más que ganar el Balón de Oro, quiere ser campeón mundial.

“Ganar o no ganar el Balón de Oro importa poco. Quiero ganar la Copa del Mundo y dejaré todo lo que tengo sobre el campo. Tenemos que estar orgullosos de ser franceses”, destacó el ‘9’ galo.