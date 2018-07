Andrés Iniesta se despidió de la selección española con emotiva carta

Andrés Iniesta decidió despedirse de la selección española con una carta que compartió en su cuenta de Twitter . El volante, tras participar en el Mundial Rusia 2018 , aseguró que estará siempre con ‘La Roja’.

“Ahora es el momento de dar un paso al lado. No ha sido una decisión nada fácil, al contrario, llevo muchos meses pensando en ello. La ilusión y las ganas por continuar son totales, pero siempre he dicho que terminaría haciendo lo mejor para la selección ”, aseveró.

El ‘Cerebro’ indicó que el futuro de España es “apasionante” porque hay jugadores “increíbles” y que por ende no tiene duda de que vendrán grandes éxitos.

“(…) El futuro es apasionante, con un grupo de jugadores que son increíbles y que a partir de ahora me tendrán como un aficionado más apoyándolos incondicionalmente. No tengo ninguna duda de que lo que viene por delante será maravilloso y que se cosecharán grandes éxitos. El grupo que hay es impresionante”, sostuvo.

Iniesta agradeció a las personas que le brindaron apoyo durante toda su etapa como futbolista de ‘La Roja’.

“ Me gustaría dar las gracias a toda la Federación por el apoyo y trato que me han dado siempre durante estos últimos 19 años : A todos los presidentes, directivos, y empleados con los que he podido convivir durante todos estos años (…) A todos vosotros, afición, gracias, muchas gracias por vuestro apoyo y cariño. ¡Siempre con ‘La Roja’!”, escribió, sin olvidarse de su familia pues también le dedicó emotivas palabras.

“Por último, me gustaría agradecer especialmente a mi familia, gracias por vuestro apoyo incondicional y por estar siempre a mi lado. Perseguimos un sueño y lo alcanzamos”, sentenció.

Andrés Iniesta logró con España una Copa del Mundo (2010) y dos Eurocopas (2008 y 2012). El volante disputó 136 partidos y marcó 13 goles.