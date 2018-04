André Carrillo: "Quiero ser titular en el Mundial y que mis hijos se sientan orgullosos de mí"

La clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018 es un trabajo conjunto y un premio al esfuerzo del plantel de Ricardo Gareca , que después de 35 años logró lo que para todos los hinchas blanquirrojos era un sueño: volver al Mundial.

Varios son los jugadores que han destacado a lo largo del proceso del 'Tigre', pero sobre todo el nombre de André Carrillo suena fuerte, por el crecimiento de la 'Culebra' y porque supo reemplazar por la banda derecha a Farfán cuando este pasó a jugar en el medio del campo.

Carrillo conversó con El Comercio y dio detalles de cómo vivió lo que dejó de llamarse 'eliminatorias' y se convirtió en 'clasificatorias'.

El atacante peruano contó que no pudo pasar mucho tiempo con su familia tras el nacimiento de sus hijos, pues inmediatamente tuvo que viajar hacia Nueva Zelanda para adherirse al plantel.

"La gente a veces no sabe los sacrificios que uno debe hacer. Por ejemplo, en mi caso, mis gemelos [Samira y Cedric, fruto de su relación con la ex tenista y modelo Suhaila Jad Gómez] nacieron algunos días antes del partido de ida con Nueva Zelanda, los vi nacer y casi inmediatamente partí para unirme al equipo", narra la 'Culebra'.

Reveló también que, luego del nacimiento de sus hijos, la clasificación al Mundial "es lo mejor que me ha pasado en la vida".

"Me quedé fuera de la selección casi un año, pero nunca bajé los brazos. Sabía que si seguía entrenando al máximo nivel tendría nuevamente minutos en mi equipo y podría demostrar que puedo ser importante en esta selección. Lo que vivimos en las últimas fechas y la clasificación no me lo voy a olvidar nunca", reconoce.

A falta de dos meses para iniciarse la cita mundialista, Carrillo sabe que es importante mantener el mejor nivel para ser considerado por Ricardo Gareca. A pesar de no contar con muchos minutos de juego en la Premier League con el Watford, nuestro compatriota aprovecha cada segundo para mostrar su fútbol.

"Somos una familia solidaria con un estilo que es casi innato al jugador peruano. Es el fútbol que nos nace. Igual hay competencia interna, pero es sana y todos nos apoyamos. Cuando no me ha tocado jugar, he sido el primero en alentar a mi compañero que era titular", manifiesta a El Comercio.

Carrillo subraya que "el objetivo colectivo está antes que el individual" y que está dando lo mejor de sí mismo cada día.

"Quiero ser titular en el Mundial, poder aportarle al equipo con mi juego y que mis hijos se sientan orgullosos de mí", sentecia.