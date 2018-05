André Carrillo: "Puedo jugar en cualquier parte del ataque" [VIDEO]

André Carrillo ya está en Lima y se pondrá a la orden de Ricardo Gareca en los próximos días. La ‘Culebra’, al pisar suelo peruano, atendió a la prensa y aseguró que se siente cómodo en cualquier posición de ataque.

“Yo me adapto a lo que me pidan, puedo jugar en cualquier parte del ataque, así que por eso no tengo problema”, señaló a las cámaras de Canal N, en relación a la lista de preseleccionados del ‘Tigre’ en la que figuran solo dos delanteros netos: Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz .

La ‘Culebra’ respaldó al estratega de la selección peruana a la hora de decidir a qué jugador llamar pues argumentó que él sabe lo que hace.

“Si él ha tomado esta decisión es por algo y hay que asumirlo. Claudio ( Pizarro ), Beto ( da Silva ) y Cristian ( Benavente ) son jugadores de alto nivel que están representando al Perú afuera. Todos son amigos, nos gustaría estar todos juntos aquí, pero es decisión del técnico”, aseveró.

Sobre su actual estado físico recalcó que se recupera de una pequeña lesión y que se podría decir que está “casi al 100%”.