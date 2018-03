La selección peruana enfrentará a su similar de Croacia este viernes en Miami como primer amistoso previo a Rusia 2018. Sin embargo, no es la única representación que aprovechará la próxima fecha FIFA .

Dinamarca y Francia, rivales de la bicolor en el Grupo C de la próxima Copa Mundial, enfrentarán a Panamá y Colombia respectivamente; mientras que, Australia chocará con Noruega.

Antes de jugar ante Brasil, Alemania disputará un duelo de preparación con España, que recibirá a Argentina en el Wanda Metropolitano en uno de los compromisos más atractivos antes del cierre de la jornada doble.

A continuación, conoce la programación de los amistosos internacionales FIFA más destacados que se desarrollarán en el presente mes.

Jueves 22

Dinamarca vs. Panamá / HORA PERUANA: 2:00 p.m.

Viernes 23

Uruguay vs. República Checa / HORA PERUANA: 6:35 a.m.

Rusia vs. Brasil / HORA PERUANA: 11:00 a.m.

Noruega vs. Australia / HORA PERUANA: 12:00 p.m.

Polonia vs. Nigeria / HORA PERUANA: 2:00 p.m.

Portugal vs. Egipto / HORA PERUANA: 2:00 p.m.

Alemania vs. España / HORA PERUANA: 2:45 p.m.

Holanda vs. Inglaterra / HORA PERUANA: 2:45 p.m.

Italia vs. Argentina / HORA PERUANA: 2:45 p.m.

Francia vs. Colombia / HORA PERUANA: 3:00 p.m.

Perú vs. Croacia / HORA PERUANA: 7:00 p.m.

México vs. Islandia / HORA PERUANA: 9:30 p.m.

Sábado 24

Suecia vs. Chile / HORA PERUANA: 12:00 p.m.

Lunes 26

Portugal vs. Holanda / HORA PERUANA: 1:30 p.m.

Curazao vs. Bolivia / HORA PERUANA: 3:00 p.m.

Martes 27

Rusia vs. Francia / HORA PERUANA: 10:50 a.m.

Dinamarca vs. Chile / HORA PERUANA: 1:00 p.m.

España vs. Argentina / HORA PERUANA: 1:00 p.m.

Hungría vs. Escocia / HORA PERUANA: 1:00 p.m.

Inglaterra vs. Italia / HORA PERUANA: 1:00 p.m.

Alemania vs. Brasil / HORA PERUANA: 1:45 p.m.

Australia vs. Colombia / HORA PERUANA: 2:00 p.m.

Estados Unidos vs. Paraguay / HORA PERUANA: 6:00 p.m.

Perú vs. Islandia / HORA PERUANA: 7:00 p.m.

México vs. Croacia / HORA PERUANA: 9:00 p.m.