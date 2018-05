Alejandro Gómez , más conocido como el ' Papu ', hizo público su malestar por no ser considerado en la lista de 35 preseleccionados que Jorge Sampaoli armó para la participación de Argentina en la Copa del Mundo .

En conversación con Planeta Gol , de TyC Sports , el mediocampista del Atalanta aseguró que se encuentra devastado tras saber que no tiene chances de jugar en la justa mundialista.

“¿Saben lo que es estar tan cerquita de estar en un Mundial y quedarte afuera? Ustedes no se dan la menor idea de lo que se siente. Yo estaba recontra ilusionado, porque fui titular contra Perú, casi fui titular contra Ecuador , jugué los amistosos. Yo me sentía parte y me sentía importante. Estoy muy triste”, señaló el volante.

El 'Papu' pensó que su ausencia en los últimos dos amistosos se debía a que Sampaoli estaba experimentando con otros jugadores, mas no porque él estaba descartado.

“En la última citación, después del partido ante Italia y España, que no me convocó, me la veía venir un poquito. Pero no lo podés saber. Te imaginas: ‘bueno, está probado jugadores nuevos, ya me conoce, quiere ver a otros’. Se te pasan mil cosas por la cabeza. Yo no tenía idea que no iba a estar. Al menos en la de 35 tenía chance de estar, por lo que he hecho en los últimos meses, que estuve. Pero, bueno, no me tocó estar y es una tristeza enorme”, aseveró el futbolista.

Gómez se pronunció sobre la lesión que le causó a Lucas Biglia durante el encuentro entre el AC Milan y el Atalanta.

“Me parece una estupidez que me estén matando, que estén hablando de una jugada puntual de dos argentinos que, gracias a Dios, no le pasó nada a Lucas. Yo esoy recontra triste, ¿qué quéres que diga? Obvio que estoy mal, pero estoy peor por no estar en la lista de 35”, indicó.