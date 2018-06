Confía. A dos días del encuentro contra Dinamarca, Aldo Corzo aseguró que la bicolor no se siente inferior a ninguno de los rivales del grupo C de Rusia 2018 . Aunque se mostró optimista, el delantero no se atrevió a adelantar resultados porque "sería una falta de respeto".



"Pensamos en jugar cada partido como si fuera el último. Hablar de la siguiente fase sería una falta de respeto. Son tres rivales duros, respetables, no nos creemos más que nadie ni menos que nadie" , señaló a EFE.



El también jugador de Universitario de Deportes agregó que el estilo de cada escuadra buscará complicar la táctica de la 'Blanquirroja'; sin embargo, tienen armas suficientes para dar batalla en el máximo torneo del fútbol.



"Vamos a salir a jugar como lo venimos haciendo, no habrá nada nuevo. Salir a ganar o a respetar es un tema de estrategia que queda para nosotros. Pero pensamos más en nosotros que en el rival. Confiamos en nuestra capacidad y nuestro talento ", comentó.



También hizo alarde del buen desempeño de la selección durante estos últimos meses. "Hemos crecido bastante, pensamos en ganar como lo hemos venido haciendo en las últimas fechas. Encadenamos 15 partidos y vamos a intentar seguir con la misma racha", señaló.