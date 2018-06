Alberto Quintero tras quedar fuera del Mundial: "Mi sueño se me esfumó"

Tras la pésima noticia que le cayó como un baldazo de agua fría a la selección de Panamá sobre la lesión de su atacante Alberto Quintero que lo dejará fuera de Rusia 2018 , el futbolista escribió un sentido mensaje.

El también delantero que milita en Universitario de Deportes , calificó este día como "muy difícil" porque, según él, su "sueño se esfumó".

Quintero sufrió una fractura en el segundo metatarsiano de su pie derecho y esta lesión fue suficiente para dejarlo sin Mundial, justo cuando Panamá iba a participar por primera vez en su historia en este importante evento futbolístico.

"Dios pone en nuestro camino pruebas para superarlas y no darnos por vencidos, para seguir creyendo y confiando en él. Mi sueño se me esfumó, Dios lo quiso así, volveré más fuerte que nunca", señala sus líneas.

Quintero agradeció a su país "por toda su solidaridad" y aseguró que "esto no termina aquí". "Las veces que me he caído me he vuelto a levantar y esta vez no sera la excepción", añadió el deportista.

Panamá se encuentra en el Grupo G del Mundial junto a Bélgica, Inglaterra y Túnez. Su partido debut en Rusia 2018 será contra la escuadra belga el 18 de junio.