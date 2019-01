¿Problemas en la piel a causa del sol? Vitaminas D, C y E son tus grandes aliadas

En el verano es común disfrutar de un día en la playa, piscina, compartir con la familia y amigos bajo los rayos del sol y pasar inolvidables momentos que pueden convertirse en dolorosos si es que no cuidamos nuestra piel con un buen bloqueador y manteniendo una correcta alimentación.

“El sol es un gran aliado para la salud, ya que la luz solar es necesaria para la síntesis de vitamina D, pero la radiación ultravioleta (RUV) puede ser un potencial enemigo si abusamos de ella y no nos protegemos correctamente”, sostuvo Manuel del Solar, profesor de la carrera de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Ante este panorama, es vital saber que la radiación solar puede ser muy peligrosa y ocasionar males como el cáncer de piel. Para cuidarnos correctamente no basta solo con ponernos una capa de bloqueador antes de salir de casa o quedarnos bajo la sombrilla en la playa, sino tomar medidas para no lamentarnos después.

El especialista en dermatología agrega que “se debe evitar el contacto prolongado con la radiación y se recomienda buscar áreas protegidas como techos, toldos o sombrillas. Sin embargo, hay que considerar que la RUV no solamente afecta por su incidencia directa, ya que esta se refleja en muchas superficies, como los pisos de cemento, en el agua del mar y piscinas, los vidrios de los carros y casas; causando así quemaduras”.

¿Qué hacer ante el daño del sol en la piel?



La incómoda erisipela o enrojecimiento de la piel tras pasar un día bajo el sol puede tener una recuperación mediante el consumo de ciertos alimentos y una correcta hidratación. Beber abundante agua e ingerir frutas como sandía, naranja o mandarina es una gran opción.



Además, en nuestra dieta diaria no pueden estar de lado las vitaminas e Ingrid Pérez, nutricionista de Oncosalud, explica que son vitales para protegernos correctamente.



· Vitamina D: protege a nuestro cuerpo de diversos tipos de cáncer como el de piel, colon, mama y próstata. Se encuentra en los pescados de carne oscura, yema de huevos, quesos y alimentos fortificados.



· Vitamina C y E: la vitamina C es esencial para la biosíntesis del colágeno y tiene propiedades antioxidantes. La vitamina E, también actúa como fotoprotector y se puede hallar en los aceites vegetales, frutos secos, germen de trigo y verduras de hoja verde.



Una correcta alimentación no solo nos brinda salud sino también defiende a nuestra piel de las consecuencias de una excesiva radiación solar. Consumir pescado de carne oscura en verano es vital, así como zanahoria, camote o huevos para que el órgano más grande del cuerpo humano tenga una óptima recuperación frente a lesiones causadas por la radiación solar.