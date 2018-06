Mujer21: Janeth Tello, luchadora de la igualdad

Descubrió la pasión por el Derecho junto a su vocación de servicio. Desde el Poder Judicial , Janeth Tello lidera una lucha frontal por la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y promueve el empoderamiento de las peruanas víctimas de la violencia.



Tuvo la oportunidad de trabajar codo a codo con organizaciones civiles que defendían los derechos de las mujeres y niños, y esa experiencia le permitió conocer más de cerca las necesidades de las poblaciones vulnerables y proponer ideas para acercarlas a la justicia.

“Mi trabajo siempre ha tenido esa línea. Hacer comprender a la población que hombres, mujeres y poblaciones trans tenemos los mismos derechos. Necesitamos vivir en una sociedad en donde no haya discriminación de ningún tipo”, sostiene.

Fundar la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia fue solo el primer paso. Llevó servicios judiciales a Barrios Altos, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, y fue allí donde conoció de cerca la problemática del feminicidio.

Janeth Tello trabajó junto al JUSDEM con las madres de familia y niños de Barrios Altos. Janeth Tello trabajó junto al JUSDEM con las madres de familia y niños de Barrios Altos.

“La violencia contra las mujeres ha sido un tema de siempre. Cuando las mujeres quieren tomar una decisión sobre su vida, su cuerpo, su sexualidad, la forma de control de sus parejas es la agresión. Esto no se puede tolerar, no se puede naturalizar, no se puede justificar”, asevera la magistrada suprema.

Janeth se preocupa por las escandalosas cifras de feminicidio que persisten en el Perú, pero sabe que mientras no se superen barreras como el machismo, el conservadurismo y los estereotipos, no se avanzará mucho. Por eso, se esfuerza para cambiar esta mentalidad en el mismo Poder Judicial .



"Tenemos que cambiar todos. Los jueces nos tenemos que identificar con quienes más nos necesitan, como las mujeres víctimas de la violencia. No podemos negar que una sociedad prejuiciosa y sexista tiene que dar como fruto jueces y juezas con estas mismas característica y por eso trabajamos, para cambiar. Los jueces no nos podemos quedar entre cuatro paredes, nos tenemos que identificar con quienes más necesitan, como las mujeres víctimas de violencia", asegura, y espera que con el paso del tiempo la imagen de los jueces distantes, 'casi dioses', se acabe.

Janeth Tello junto al presidente Martín Vizcarra, en la ceremonia donde obtuvo el Orden del Mérito a la Mujer. Janeth Tello junto al presidente Martín Vizcarra, en la ceremonia donde obtuvo el Orden del Mérito a la Mujer.

Precisamente por esta labor, la jueza preside la Comisión Permanente del Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia , y ha sido recientemente premiada recientemente con la Orden del Mérito a la Mujer . Pero su esfuerzo no se detiene. Janeth Tello quiere trabajar para cambiar la mentalidad de los peruanos, para así evitar la justificación a los agresores de mujeres.

“Borremos de nuestra mente y de los interrogatorios la pregunta ‘por qué la mataste’. Esa pregunta, en una sociedad conservadora como la nuestra, es una excusa para buscar justificar la muerte. Es como darle al agresor, al asesino, la posibilidad que explique su conducta. Que el 'por qué la mataste' desaparezca, hace daño y es una válvula de escape al agresor, no hay que darle voz al feminicida”, afirma.

La jueza suprema sabe que el Poder Judicial no tiene la confianza de la población y que los cuestionamientos a la institución son pan de cada día, pero aún así no desiste en su participación en actividades como la marcha ‘Ni Una Menos’ .

"Es un poco contradictorio, porque la manifestación termina en el frontis de Palacio de Justicia, pero es una manera nuestra de unirnos a la lucha y decirle a la población que estamos sumando esfuerzos para contribuir con eliminar la violencia contra la mujer. Antes no encontrábamos a personas que desde el Estado levanten su voz contra la violencia, ahora sí", manifiesta.

"Para mí no tiene precio ver cuando a una mujer le hacen justicia. Confíen en que hay buenos jueces y juezas que estamos en la línea de garantizar los derechos de las mujeres. Es un gran esfuerzo y se está logrando", sostiene, esperanzada en que pronto será testigo de un gran cambio de mentalidad en el Poder Judicial .

Más sobre su trabajo

A través de la Comisión Permanente del Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia , grupo que preside, realiza una labor importante con 'Justicia Itinerante', proyecto lleva servicios judiciales a las poblaciones geográficamente más alejadas del Perú.