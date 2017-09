Mujer.21: Sara Abu-Sabbah, maestra de la nutrición [FOTOS]

“Cuando uno tiene las ganas de hacer algo, nada es imposible”. Esa es la frase que resume la vida personal y profesional de Sara Abu-Sabbah, licenciada en Nutrición y Dietética y magíster en Ciencias Básicas Médicas.

Sara empezó este reto un poco tarde. Ya estaba casada, tenía dos hijos pequeños y pasaba por un duro momento económico. Sin embargo, su pasión por las ciencias pudo más y la llevó a estudiar una carrera universitaria.

“Al terminar el colegio, mi papá me recomendó estudiar la carrera de Negocios Internacionales, y así lo hice. Luego me casé, tuve hijos y no ejercí”, cuenta Sara. No obstante, a los 26 años se armó de valor, trabajó vendiendo ropa y perfumes a las madres del colegio de sus hijos y así se pagó la carrera de Nutrición en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón.

Sara Abu-Sabbah

“Me preparé mucho y logré ingresar a la universidad en el segundo puesto… Me encantó tanto estudiar que alcancé a ser (en cada ciclo) el primer puesto de mi facultad y el segundo puesto en toda la universidad. Me gradué con honores”, recuerda orgullosa.

Gracias a sus cualidades para las comunicaciones, la flamante nutricionista fue invitada a diversos programas de televisión para hablar sobre salud pública y la alimentación sana, hasta que una productora de RPP la invitó a conducir los programas Siempre en casa y Salud en RPP, este último recibió el premio Campeones de la Salud de la Organización Mundial de la Salud y se convirtió en el primer programa radial peruano en obtener esta distinción.

Sara ha dedicado toda su vida profesional a difundir la buena alimentación y parte de este conocimiento está impreso en los libros Pregúntame sobre nutrición infantil y Comer para vivir o vivir para comer.

“Las personas deben tener la responsabilidad de aprender qué es comer nutritivo y saludable. Si yo me quiero, me cuido y como lo que es bueno para mi cuerpo. Y los padres deben buscar buenas fuentes de información para alimentar a los niños porque así podrán prevenir la anemia, la obesidad y la desnutrición”, sostiene la experta.

Aunque confiesa que le costó encontrar un equilibrio entre su vida profesional y familiar, Sara asegura que con el tiempo lo logró. “Pasé por etapas difíciles, pero tuve gran apoyo de mis padres y mi esposo”, señala.

La dueña del restaurante El Arándano nos deja una gran lección: “La nutrición es fundamental para el sostenimiento y desarrollo de la vida, también es un placer, pero el verdadero sentido es darle a tu cuerpo lo que necesita para vivir más y mejor”.

Dato

- Sara es vocera oficial de la Iniciativa Contra la Desnutrición Infantil y docente de posgrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.