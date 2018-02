Mujer.21: Natalia Merino, princesa de las redes sociales [VIDEO]

Con una sonrisa sincera y un abrazo amistoso nos recibió la fashion blogger y youtuber Natalia Merino, en su oficina de Barranco , demostrando así que la fama no la marea porque toma en serio su negocio.

A sus 26 años, la comunicadora social ha logrado llevar su pasión por la moda a todas las redes sociales del momento. Inició en 2013 con un blog denominado Cinnamon Style, de la mano de su novio y socio, Sebastián Guerrero.

“Vimos con Sebastián (al blog) como una oportunidad de negocio. Conocíamos que el mercado estaba saturado, pero esto lo tomamos muy en serio. Por eso, desde el comienzo trabajamos duro para diferenciarnos. Y luego entramos a Facebook e Instagram”, cuenta la joven.

Ingresar al mundo de las fashion bloggers fue un camino muy difícil, sin embargo logró hacerse un lugar. “El mundo de la moda es bastante cerrado y funciona con conexiones. Yo sola tuve que abrirme un campo en este mundo. Me costó porque hay mucha competencia. Sentí que muchas chicas me dieron la espalda y me cerraron las puertas. Incluso, hubo marcas que no confiaron en mí”, recuerda con cierta tristeza.

A esto se sumaron las críticas que recibió en su página de los famosos haters y que hacen que casi se retire del negocio. “Me costó afrontar las duras críticas de los haters, quienes al estar detrás de una pantalla no miden los insultos”. No obstante, Natalia logró seguir con la ayuda de su familia.

Poco a poco sus seguidores fueron creciendo. Entonces, decidieron convertir el blog en una revista web, donde hoy trabajan 12 personas. “La revista web habla sobre moda, belleza, estilo de vida, viajes, en tono ligero y entretenido”, nos explica con voz de triunfo.

Lo mejor vino con la creación de su canal en YouTube que lleva su nombre. Allí encontró no solo seguidoras, sino amigas. Por eso, es en este espacio en el que Natalia abre su corazón todas las semanas.

“Lo mejor (de su canal de YouTube) es cuando hago un evento para conocer a las chicas (seguidoras). Literalmente siento que son mis amigas. Con ellas veo que todo el trabajo vale la pena. Y enterarme de la influencia que tengo en sus vidas me da una gran responsabilidad”, revela.

Pese a las dificultades, Natalia demostró que las redes sociales son un buen negocio. Pero su éxito no solo radica en estar en ellas, sino en mostrarse tal como es frente a sus seguidores y ser “honesta con mis marcas”, reconoce la empresaria, quien sabe que aún tiene mucho camino por recorrer.

DATO



- “Sean ustedes mismas siempre. Quiéranse y acéptense como son. Luchen por sus sueños porque no hay nada imposible”,

Natalia Merino.