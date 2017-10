Mujer.21: Marina Mora, hacedora de belleza [FOTOS]

Apenas empezó a caminar por las calles de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo (La Libertad), su belleza fue evidente y lo reflejaba internamente porque Marina Mora era una niña feliz y, tal como ella reconoce, “privilegiada” por haber crecido rodeada por la naturaleza.

Gracias a la algarabía de sus cuatro hermanos, su casa era un alboroto. Sin embargo, el orden lo imponían sus padres, quienes fueron un gran apoyo e influencia durante su carrera como modelo y hoy como empresaria.

Desde su adolescencia, el modelaje fue parte de la vida de Marina. Llegó a Lima para estudiar en la universidad y aprovechó para profesionalizar su carrera como modelo. Eso le abrió las puertas a los viajes fuera del país, al mundo de la televisión, como en el programa 'Habacilar' de Raúl Romero, y a la corona del concurso Miss Perú Mundo 2001.

“El antes y después en mi vida lo marca la televisión. El reinado lo cambia aún más, pero ya comienzo a tener mucha responsabilidad desde que estoy al frente de una pantalla”, reconoce.

Marina termina su reinado como Miss Perú Mundo y toma una radical decisión: dejar las pasarelas para dedicarse a su carrera como empresaria. Inicia como directora de su escuela Imagen Integral Marina Mora y luego es gerente de Bellísima Cosméticos.

“Inicio con la escuela. Luego con el concurso Miss Teens Model Perú, el que hoy es el semillero de reinas más importante del país y semillero de modelos. A raíz de ese concurso creamos el certamen Miss Teens Model Internacional. Y mi último bebé es mi salón de belleza Bellísima”, cuenta orgullosa.

La empresaria nos enseña que la belleza es el “equilibrio entre lo bonito que puedes ser externamente y la luz y el ángel que tengas internamente. Es comunicar lo que tienes dentro”.

Al alejarse del mundo de las pasarelas, Mora sube de peso, algo que fue criticado en medios de comunicación, pero que supo superar. “Considero que fue una etapa de mi vida en la que yo estaba desconectada del hecho de trabajar en mi salud. Entré en un tiempo sabático de no dedicarme a lo externo. Cuando tomé la decisión de bajar de peso, fue porque estaba a punto de ser diabética. Allí me di cuenta de que debía dedicarme a mí y no solo al trabajo”, recuerda.

Si bien Marina está enfocada en el crecimiento de sus empresas, no descarta convertirse en madre en el futuro. “Yo amo los niños. Me gustaría formar una familia”.

Dato

Marina Mora realizará la séptima edición del concurso Miss Teen Model Perú el 11 de noviembre.