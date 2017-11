Mujer.21: Ana Romero, mujer de pasos fuertes [VIDEO]

“Atrévete a ser tú misma, no importa el qué dirán”, aconseja Ana Romero, gerenta comercial de la Inmobiliaria Suyo, coach, conferencista y fundadora de la comunidad de empoderamiento femenino 'Tacos Fuertes'.

Ana es una mujer de mediana estatura, pero con una imponente presencia. Su seguridad no llegó de la noche a la mañana, ella fue víctima de bullying en su adolescencia, algo que, en vez de quebrarla, la fortaleció. “No siempre fui fuerte. El ser como soy me costó mucho. Atreverse a ser uno mismo es de valientes. He sufrido bullying por decir lo que yo pensaba, y ser como soy: sin filtro. Pero hay que aceptar las imperfecciones para poder ser uno mismo”, reflexiona, mirando hacia el pasado con ojos de triunfo.

Sin embargo, hasta ahora Ana se siente prejuzgada cuando confiesa que es feminista. “Me he encontrado con muchos tabúes y prejuicios como ‘te crees superior al hombre’, ‘eres amargada’ o ‘agresiva’. No, yo amo a los hombres y a mi costado quiero un hombre ‘power’. Creo en la equidad de género”, asegura.

Agrega que “si juzgáramos menos, si tuviéramos menos caretas, estereotipos y expectativas, podríamos conectar con más personas para hacer este mundo más equitativo, feliz, positivo y empoderado”.

Tacos Fuertes busca dar seguridad, poder e independencia a las mujeres. “El pensamiento detrás de la comunidad es visibilizar la fortaleza de la mujer con tacos, botines y hasta descalza”, recalca la coach.

Ella es la última de dos hermanos y resalta la fortuna de haber tenido un padre feminista, que le dio las herramientas para creer en sí misma. Por eso, considera que es importante incluir al hombre en el crecimiento de la mujer. “El empoderamiento femenino tiene que incluir a los hombres porque son ellos los que nos tienen que apoyar en la lucha por la equidad de género”, precisa.

Ana exhorta a las mujeres a verse como una tribu, una comunidad para apoyarse y fortalecerse unas a otras: “Si realmente queremos un cambio, tenemos que unirnos de verdad”.

Su padre le dijo que “el éxito es la envoltura del sacrificio” y, aunque es bastante joven, hoy cosecha los frutos de su dedicación y esfuerzo.

Dato

Ana Romero es organizadora de TEDxLima y siguió un MBA en el IE Businee School de Madrid.