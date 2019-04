¿Cómo llevar el ‘streetstyle’ moderno en tu look casual o de oficina?

Las mujeres vivimos a mil por hora y anhelamos disfrutar el día a día sin interrupciones para cambiarnos de zapatos y dejar atrás los stilettos. De seguro más de una sería totalmente feliz solo usando zapatos bajos o “flats” para complementar su look de oficina o una salida casual. Ahora que la gran mayoría se ejercita en el gimnasio o va a clases de crossfit, ¿por qué no seguir más horas en zapatillas y luciendo igual de perfectas? o ¿por qué no usar parte del vestuario deportivo en la oficina?

En los últimos años ha cobrado mayor fuerza la tendencia de tener prendas híbridas en el armario, esas que puedes usar para salir a correr, para una noche con amigas, una salida con tu pareja o una reunión en la oficina. Es aquí donde añadir opciones deportivas a tu clóset convencional te acercará al ‘streetstyle’ moderno.

Pero, ¿cómo armar la tenida sin cometer errores de moda? La idea es organizarse y adaptar las prendas que usas en el gimnasio a lo demás que hay en tu armario, sacándolas de su etiqueta de ‘ropa deportiva’. La clave está en la libertad de elegir y sentirte siempre a gusto con lo que proyectas.

Por ejemplo, para días fríos podrás usar leggings, zapatillas o botas y un abrigo para completar el look. La camiseta o polo blanco es básica y la puedes unir a un suéter anudado y zapatillas blancas como las Sole Fury de Reebok que tiene una estética vanguardista con la influencia del ‘streetstyle’ moderno.

Otra opción para aplicar esta tendencia es usando un vestido o falda y complementarlo con calzado deportivo, eso sí, ten en cuenta que no todas las que se usan para correr acompañarán tu look de calle con la misma fuerza.

Zapatillas con vestidos es una gran opción para lucir con mucho estilo y comodidad. (Foto: Instagram @lakmefashionwk) Zapatillas con vestidos es una gran opción para lucir con mucho estilo y comodidad. (Foto: Instagram @lakmefashionwk) Zapatillas con vestidos es una gran opción para lucir con mucho estilo y comodidad. (Foto: Instagram @lakmefashionwk)

Si tu idea es llevarlas del gym a la calle, los especialistas de Reebok recomiendan combinarlas con unos pantalones sastre, un vestido neutro, una falda tableada, un blazer o un pantalón pitillo. Las Sole Fury también combinan bien con un vestido negro y accesorios que hagan contraste de color armando así un outfit casual.