Si soy teletrabajador, ¿qué debo considerar?

La modalidad del teletrabajo se ha hecho conocida en nuestro país y cada vez más peruanos laboran de esta manera. Incluso, esta cuenta con un reglamento laboral publicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) en octubre del año pasado. Se trata de un régimen que le permite trabajar desde casa y pasar más tiempo con su familia.

Ello suena muy bien. Uno piensa que podrá cubrir más actividades desde la comodidad del hogar y hasta ser más productivo. No obstante, puede encontrarse con diversas distracciones, interrumpir su trabajo o dejarlo inconcluso.

Para Adecco Training and Consulting, efectivamente, la modalidad del teletrabajo no es una tarea sencilla, pues requiere una mayor organización para evitar distracciones y cumplir con todos los pendientes. No obstante, ofrece también grandes beneficios, como la conciliación de las responsabilidades laborales y familiares, la flexibilidad horaria y la reducción del estrés.

Al respecto, Natalia Pozada, consultora de Adecco, brinda algunas recomendaciones para ser exitoso teletrabajando y enfocarse en ello.

Recomendaciones

En primer lugar, establezca una rutina de trabajo. La disciplina es la clave del éxito. Por ello, es necesario contar con un horario, una agenda y tiempos de descanso. Este tipo de organización contribuye también a mejorar la productividad.

En segundo lugar, evite los ladrones de tiempo. Es imprescindible eliminar los posibles distractores, como las redes sociales, las llamadas telefónicas, los correos entrantes, etc. Muchas veces estos contribuyen significativamente a no cumplir con los objetivos profesionales, personales y familiares.

Tercero, cree un lugar de trabajo. No hay mejor lugar para trabajar o teletrabajar que un espacio que genere creatividad y comodidad para usted. Lo recomendable es contar con un ambiente cómodo, con buena iluminación y sin distracciones.

Por último, manténgase en contacto con su organización. Los más importante a la hora de teletrabajar es no dejar de tener reuniones presenciales con su jefe, pares y/o compañeros de trabajo para mantener una óptima relación y cumplir con los objetivos propuestos.