Conozca cómo favorecerse de la ley que promueve la innovación y desarrollo

Muchas empresas ya conocen de la existencia de las incubadoras de negocios, útiles para fortificar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Sin embargo, también hay otras alternativas valiosas pero desaprovechadas. Veamos.

Las universidades. En muchas carreras, como Ingeniería Industrial, Contabilidad, e incluso los MBA, se hacen tesis basadas en la ayuda a una empresa (mejora de procesos, gestión de recursos, etc.) y suelen correr por cuenta de los alumnos. Si contacta a su empresa con algún grupo de estudiantes, puede beneficiarse.

Laboratorios de fabricación. Algunas universidades disponen de máquinas para hacer impresiones 3D y cortes láser a servicio de emprendedores. Estas pueden ayudarle a producir piezas, prototipos y productos finales a bajo costo, algo útil porque todo negocio necesita productos, envases, utensilios o infraestructura.

Concursos. El Estado y algunas universidades constantemente lanzan concursos para Mipymes sobre innovación o calidad. Los premios suelen ser recursos no reembolsables (dinero o infraestructura), aunque también viajes al extranjero para conocer empresas y ferias. No son concursos tradicionales, varios obtienen el beneficio. La postulación es sencilla. Incluso, si no tiene una idea clara sobre qué innovación hacer o cómo postular, puede ser asesorado en cada paso.

Como ve, hay muchas opciones que pueden ayudar a su negocio.