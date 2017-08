Colaborador azul: ¿Cómo contratar al personal ideal para el trabajo?

Estimado lector, seguro habrá ido a una bodega donde el trato ha sido agradable, el vendedor le sonríe y le ayuda a que usted tome una decisión. ¿Le da ganas de comprar más? Lo más probable es que sí. Como en las historias que nos contaban, se quiere un "príncipe azul" que salve la historia.

En el mundo de las empresas, eso no pasa. No llegan colaboradores ideales o "azules" de la nada. Es necesario buscar a los mejores, seleccionarlos, convencerlos de que trabajen con usted y darles lo necesario para que den su mayor esfuerzo. No deje esto a la suerte ni al destino.

¿A QUIÉN CONTRATAR?No es igual contratar a alguien que quiere trabajar que a alguien que trabaje en lo que usted busca. Por ejemplo, para cargos de "seguridad" se requiere a una persona seria, para cargos de "vendedor" se escoge a alguien alegre. Tendrá más efectividad si contrata lo que exactamente busca.

El tipo de clientela de su negocio es un aspecto a tomar en cuenta. Si constantemente recibe quejas y necesita a alguien que atienda al público, ese colaborador deberá ser calmado ante situaciones estresantes. Lo último que se quiere es perder a un cliente por mala relación con sus empleados.

¿QUIÉN ME CONVIENE?Para distinguir a un colaborador azul, usted primero describa lo que necesita. Al entrevistarlo indague sobre los pasatiempos y responsabilidades. Ello dará indicios de cómo es su estilo de vida. Pregunte sobre los motivos de salida de sus anteriores trabajos, podrá predecir cómo se comportará cuando no esté contigo. Asimismo, explíquele problemáticas del cargo y observe qué soluciones brinda. Esto ayudará a diferenciar príncipes de sapos.

¿CÓMO LO ENCUENTRO?El colaborador azul no es igual para todos. Depende de las características del puesto que la empresa ofrece.

La entrevista por competencias seguro que será su principal herramienta para evaluar a los postulantes. Esta consiste en que usted distinga un conjunto de características que garanticen un óptimo desempeño en el trabajo y plantear al postulante situaciones laborales donde muestre estas características.

Sin embargo, no es suficiente distinguir que el postulante conozca sobre el trabajo, sino que también quiera hacerlo. Ojo, mientras mejor elija, obtendrá mejores resultados, un cliente y un colaborador contento.

¿SABÍAS QUÉ?

Los postulantes tienden a brindar la mejor imagen de sí mismos y evadir preguntas comprometedoras durante la entrevista. Enfóquese en que responda lo que ha preguntado.