Lo hizo otra vez. El cantante peruano Abelardo Gutiérrez, mejor conocido como Tongo , acaba de estrenar otro más de sus populares videos de YouTube , el mismo que se ha vuelto viral tras unas horas en línea.

Siempre acostumbrado a deleitar a sus seguidores con estos videos que lo ponen en desopilantes situaciones, Tongo -o 'Le Tongué' como se hace llamar en YouTube - estrenó su versión del tema 'Vivir la vida' del salsero Marc Anthony .

El video viral de YouTube empieza con un pequeño monólogo de Tongo, en el que se dirige a sus fanáticos de la popular plataforma y reflexiona sobre la vida, para luego pasar a sus ya conocidas y coloridas producciones.

Posteriormente, Tongo aparece cantando con distintos fondos musicales y con la presencia de populares personajes de Internet como el 'Snoop Dogg bailarín', un Gokú de Dragon Ball en modo 'Supersaiyajin' de la cumbia y el 'Marcianito 100% real no fake'.



Por si no lo sabías, Tongo se ha vuelto muy popular en YouTube gracias a sus parodias musicales cantadas en 'Tonglish', un extraño dialecto inventado por el cantante peruano y que emplea para entonar conocidas melodías en distintos idiomas.

Esta no es la primera vez que Tongo remece YouTube con sus parodias. Uno de sus videos más viralizados fue su "cover" de 'Chop Suey', uno de los temas más conocidos de la banda de rock estadounidense System Of A Down.

A esta producción audiovisual se sumaron otras de populares canciones de Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, entre otras. Actualmente, Tongo cuenta con más de 755 mil seguidores en su cuenta oficial de YouTube .