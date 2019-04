Lady Cervantes: Amarse a sí misma

Lady ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con tan solo 16 años. En su familia hubo alegría. También sorpresa, aunque no tanto. Ella había sido por muchos años una de las estudiantes más talentosas de su colegio. Las matemáticas eran su especialidad y las que la llevaron a postular a la carrera de Negocios Internacionales.

Pero en el camino, Lady haría una pausa. Tras comenzar a trabajar como anfitriona y modelo, viajaría a Miami para emprender un negocio. Lamentablemente, las cosas no saldrían como esperaba y decidió volver a los dos años.

“Nunca es tarde para retomar lo que uno deja pendiente”, afirma ahora, más madura, pero aún más soñadora. En Lima, decidió terminar la carrera que tanto la apasionaba. Cambió de universidad y se graduó en 2017.

Por ahora, Lady ha emprendido un nuevo negocio junto a un socio: vende productos de belleza y salud. Eso sí, no se ha apartado del modelaje y el deporte. Cada día se levanta a las 5:30 a.m. para correr y hacer ejercicios. “Para mí es importante la autoestima y por eso respeto mi cuerpo y mi salud. No es un tema de belleza sino de amarse a sí mismo”.

Lady planea también abrir un negocio más grande en los próximos años. Los conocimientos –asegura– ya los tiene, además de la experiencia, y mientras escuchamos cómo lo hará, confirmamos que ímpetu es lo que le sobra.