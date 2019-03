+Chica21: Jimena Elías, belleza por dentro y por fuera [FOTOS Y VIDEO]

“En latín, crisis significa crecer. Cada vez que tengo una crisis, crezco”, dice Jimena Elías , limeña, madre de dos hermosos niños de 4 y 2 años. Tiene una hermana melliza y seis hermanos más. Ocho son suficientes.

Emprendedora nata, desarrolló una marca de bikinis, tuvo una tienda en Megaplaza y ahora tiene ROZ, una empresa de delivery especializada en arroces árabes. “Me apasiona cocinar”, sostiene, y está convirtiendo su pasión en herramienta de trabajo y vida.

“Me apasiona cocinar... me levanto a las 4 de la mañana, mis planes se están cumpliendo”.

Pronto abrirá un local, se lo debe a su esfuerzo y a las recetas de su abuela. “Para desarrollar mi proyecto, me ha tocado levantarme a las 4 de la mañana, ir al mercado de productores de Santa Anita y comprar al por mayor. Al principio terminaba destrozada, cocinaba y empacaba sola. Ahora he contratado a dos personas, mis planes se están cumpliendo”, agrega.

Hace yoga para canalizar el estrés, “aunque jugar con mis hijos es lo que realmente me desestresa”, dice sonriendo.

Jimena Elías +Chica21

Su secreto es la actividad. Come de todo, pero medido. No fuma, bebe una copa de vino de vez en cuando y duerme temprano. Y ahí es cuando todo comienza, hace los desayunos, despierta a los niños, hace las loncheras, los lleva al nido, se va a trabajar. Regresa a casa a las 5 y media de la tarde, come con sus hijos, los baña, los acuesta y luego empieza a pensar en su negocio porque ella hace todo sola.