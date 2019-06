Diana Kessler: La seducción de la sonrisa [VIDEO]

Diana Kessler no solo tiene una sonrisa coqueta, también su voz despierta pasiones. Limeña, de 25 años, ojos marrones y tatuajes provocadores. Se define como emprendedora. Y claro que lo es. Está segura de que las oportunidades están para aprovecharlas y por eso no ha dejado de pasar ninguna.

Justamente así ingresó a este mundo. No había llegado a los 19 años cuando le propusieron trabajar como anfitriona ocupando el lugar de una muchacha que había fallado a última hora. Diana sonrió. Con la confianza puesta en su más de 1.70 m de estatura, no había por qué dudar. Le encantó. Varias puertas se le abrirían aquella noche y una en especial: el modelaje. Ya han pasado seis años desde aquella vez y, para el bien de todos, no ha dejado de regalarnos sonrisas en las pasarelas.

+Chica21: Diana Kessler

Aunque bien podría ser un atrapasuspiros, el tatuaje de atrapasueños que su pierna derecha luce como el más afortunado de los lienzos es también un recordatorio de las metas que le faltan por cumplir. Una de ellas es terminar la carrera de Diseño de Modas y para ello en breve viajará a Europa.

Mientras tanto, trabaja en consolidar su marca de ropa. Es que Diana no ha dejado de soñar y reír. Sabe perfectamente que nada ni nadie es capaz de resistir a su sonrisa.