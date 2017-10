Alberto de Belaunde por cannabis medicinal: "Esta es una noche histórica"

"Feliz... feliz, sin duda, esta es una noche histórica", dijo a Perú21 el congresista Alberto de Belaunde, luego de que el Parlamento, con la presencia de 70 congresistas, votara por mayoría a favor de la producción nacional —a través del Estado y de empresas farmacéuticas—, de la importación y de la investigación científica en torno al uso del cannabis para uso terapéutico.



"Le estamos dando la posibilidad a miles de pacientes y a sus familias una mejor calidad de vida", expresó De Belaunde en un tono muy elocuente, evidentemente entusiasmado por el resultado de las votaciones: 67 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Además, agregó, "esto va a permitir que las mamás que están siendo perseguidas por el Ministerio Público dejen de ser tratar como delincuentes".



Cultivo asociativo queda fuera

Alberto de Belaunde dijo que para lograr un consenso en el Parlamento tuvieron que sacrificar el cultivo asociativo de los pacientes. Esta era la opción que estaban buscando las madres para tratar a sus hijos con un aceite de marihuana a bajo precio.

Luis Gavancho, fundador de Legaliza Perú, y quien abasteció por mucho tiempo a las madres de Buscando Esperanza con aceite medicinal de marihuana, sostiene que no están del todo conformes con el reglamento. "Es un avance, pero es limitado, aunque es lo que habíamos esperado (...) No se considera a la sociedad civil organizada, que fue la que visibilizó este tema", afirmó.



El Ejecutivo cuenta con 60 días para reglamentar la ley. En palabras del congresista De Belaunde, "todos los proyectos de ley que se han presentado sobre el uso medicinal de la marihuana han terminado en un dictamen, este dictamen es el que se ha votado". Lo que sigue ahora es condensar en un solo dictamen la mayoría de las propuestas y presentar una prepublicación.



Para Gavancho, si el reglamento no contempla las asociaciones de cultivos "sería una pérdida total", aunque admitió que se trata de "un paso, de hecho, para algunas personas, pero no es del todo ético, porque no se está legislando para la necesidad de los ciudadanos, sino para la tranquilidad de los prohibicionistas".

La verdadera discusión está por comenzar.