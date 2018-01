Yordy Reyna sobre Alessandra Chocano: "No era mi amiga" [VIDEO] Además de reafirmarse en el hecho de que no conocía a la joven de 16 años, Reyna sostuvo que no es responsable por el ingreso de la menor a la discoteca 'Frida'.

El abogado insistió en que el deportista "no conoció a Alessandra Chocano" y que "es absurdo (que la conozca). "Yo no tuve ningún tipo de comunicación con la joven. No es mi amiga", expresó Yordy Reyna. (USI)