Un informe del noticiero América Noticias muestra cuando Óscar Reyes Carrizo, conocido por participar como imitador de Makuko Gallardo, vocalista principal de Armonía 10 en el reality de canto ‘Yo Soy’, responde a la Policía Nacional sobre las acusaciones por presunta violación sexual a dos mujeres.

El sujeto fue arrestado por agentes de la comisaría de Juan Ingunza Valdivia del Callao. En sus declaraciones a los agentes reconoció haber mantenido relaciones las denunciantes.

Respecto a la denuncia de la ciudadana extranjera, contó que el pasado 13 de octubre, la joven de 30 años acudió a su estudio para una prueba y terminaron bebiendo licor.

“Para mí fue una tarde de copas. No debió pasar por ninguno de los dos. Si ella me hubiera dicho ‘no’ o ‘ya me retiro’ cómo la voy a obligar”, señaló.

MIRA AQUÍ EL VIDEO

Capturan a imitador acusado de abusar sexualmente a dos mujeres

“Serví dos o tres jarritas, chiquitas nomás. Hice coctel, los dos hemos tomado. Dentro de un rato estábamos medio mareados los dos. De ahí vino el baile y pasó lo que tenía que pasar. Yo no lo niego”, agregó.

Al ser consultado si mantuvo relaciones sexuales con la otra denunciante dijo: “Para qué lo voy a negar. De que pasó, pasó, pero no ha sido violentado”. No obstante, Reyes Carrizo negó haber usado estupefacientes en el licor que sirvió. “Usé ron con piña. No soy drogadicto, se han ido tranquilas”, dijo.

El Ministerio Público informó que el pasado 19 de octubre, el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Los Olivos consiguió siete meses de prisión preventiva contra el sujeto.

En el comunicado señala que Óscar Reyes Carrizo es investigado por el presunto delito de violación sexual en estado de inconciencia en agravio de una mujer extranjera.

VIDEO RECOMENDADO

Policía Nacional vigila y restringe el ingreso de bañistas durante el fin de semana