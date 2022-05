La repentina desaparición de una joven madre de familia, identificada como Yazmin Medaliz Oviedo Ccanto (19), mantuvo en zozobra a su familia desde la noche del último sábado hasta ayer domingo. Antes de perder comunicación con su familia ella había dejado pistas de su ubicación, según se conoció en redes sociales.

¿Qué ocurrió con Yazmin desde el momento que abordó el taxi color blanco en la Avenida Huachipa? Según informaron medios de comunicación, la joven había asistido el sábado en la noche a un matrimonio, pero decidió abandonar la reunión temprano para ir a ver a su bebé, y tomó un taxi en el cruce de las avenidas Huachipa y Ramiro Prialé rumbo a su casa en Ate. Eran aproximadamente las 7:30 p.m.

En el camino, y para que su familia estuviera al tanto de su recorrido ante cualquier peligro, ella comenzó a enviar fotos a su esposo sobre el tráfico. En una de esas tomas captó el rostro del conductor, la misma que se difundió en redes sociales. Incluso, se dijo que este giró su espejo lateral y continuó su camino por la Prialé.

La joven le dijo a sus familiares que el carro se estaba desviando porque se había acabado la gasolina. Desde ese momento perdió comunicación.

“Ella me escribió que el carro se acabó la gasolina y que ella estaba empujando el vehículo. Yo le dije que mejor se tome otro carro, pero luego me mandó un audio que ya estaba por Mapfre”, contó su esposo.

De acuerdo a la denuncia policial, ella llevaba puesto un vestido y zapatos de color crema. Su esposo hizo la denuncia en la comisaría de Huachipa y solicitó que se visualicen las cámaras de seguridad para poder dar con el paradero de Yazmin.

Denuncia de la desaparición de Yazmin difundida en redes sociales.

Un usuario de Twitter, identificado como Fer, compartió la denuncia en esta red social en un intento por viralizar el caso y que más personas puedan ayudar a dar información sobre el paradero de la joven. También la foto del conductor del taxi, a fin de que se sepa que sus familiares y la policía ya la estaban buscando.

“Amigos, amigas, anoche, luego de un matrimonio en Huachipa, una jovencita, hija política de un primo mío, de 19 años, salió rumbo a su casa en un taxi que tomó entre las avenidas Huachipa y Prialé a eso de las siete de la noche rumbo a Ate y hasta ahora no aparece”, escribió Fer.

Joven aparece y familia mantiene reserva

Ayer, varias horas después de que se denunciara su desaparición, Yazmin Oviedo Ccanto apareció y se encontraba en buen estado. La familia optó por mantener la reserva del caso.

Fuentes de la PNP de este Diario descartaron que la joven haya sufrido un secuestro en las horas que estuvo desaparecida. Tampoco hay personas detenidas por este caso.

