El nuevo presidente de Consejos de Ministros, Walter Martos, informó el lunes 10 de agosto se reunirá con los actuales ministros del Interior y de Defensa, Jorge Montoya y Jorge Chávez, respectivamente, para abordar el tema de la seguridad ciudadana.

Asimismo, enfatizó que en la reunión también estará la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros; la ministra de Justicia, Ana Neyra; y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Rafael Castillo Alfaro, para crear estrategias y lineamientos destinadas a combatir la inseguridad ciudadana.

“Ya hemos hecho los grandes lineamientos, aún no se puede explicar porque tenemos una reunión el lunes, donde también se convocará a la fiscal de la nación, al presidente de Poder Judicial, a la ministra de Justicia y al [jefe del] INPE, porque es un tema que se tiene que trabajar de manera global”, declaró en TV Perú.

“Estamos implementando una estrategia integrada con la Policía Nacional y la Fuerza Armada, pero indudablemente el papel principal que cumple su función contra la criminalidad, la delincuencia es la Policía”, agregó.

Por otro lado, Walter Martos indicó que tras una reunión con el nuevo gabinete ministerial se ha acordado tomar acciones inmediatas a corto plazo para frenar la crisis sanitaria por el coronavirus (COVID-19).

En ese sentido, sostuvo que no se puede realizar compras en el extranjero, sabiendo que tardarán en llegar, como por ejemplo las plantas de oxígeno que anunció hace dos semanas la actual ministra de Salud, Pilar Mazzetti, sobre la compra de este insumo en el extranjero.

“Hoy hemos tenido Consejo de Ministros y he solicitado no estar haciendo planes a largo plazo, está bien para darle al próximo Gobierno, pero ahora a corto plazo lo necesitamos ya. No podemos estar pensando traer una planta de oxígeno del extranjero que vendrá en barco y va a llegar en dos o tres meses. Cuando llegue lo vamos a necesitar para futuras ocasiones, pero no por ahora”, acotó.

