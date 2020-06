El ministro de Defensa, Walter Martos, consideró este domingo que subir el precio del oxígeno en el marco del estado de emergencia sanitaria producto del coronavirus (COVID-19) “es una traición a la patria”.

Martos compartió la opinión de la jefa del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, quien pidió declarar “traidores a la patria” a aquellos empresarios que se aprovechan de la situación para lucrar con la venta de este insumo.

“En esta situación tan crítica que vemos a hermanos que están haciendo una cola para conseguir un balón de oxígeno para que no fallezca un ser querido y hayan personas, que ya no puedo llamar irresponsables, no sé qué adjetivos le puedo poner”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Aquellos que tratan de lucrar con la vida de otras personas creo que no podemos llamarlos peruanos y es una traición a la patria efectivamente”, señaló.

Esta semana, Pilar Mazzetti dijo creer que los empresarios que han especulado con el precio del oxígeno aprovechando la emergencia sanitaria “deben ser acusados de traición a la patria”. Destacó, sin embargo, que hay empresarios correctos que han mantenido sus precios en el actual contexto.

“Creo que esas personas [que especulan con el precio del oxígeno] debieran ser acusados de traición a la patria, así de claro. Hay que reconocer a algunos empresarios que se han mantenido muy correctos manteniendo el precio y algunos industriales que han hecho conversión para producir oxígeno médico, pero siempre existe ‘Pepe el vivo’ y ellos van a terminar con COVID-19”, manifestó.

En otro momento, Martos aseveró que el Gobierno está analizando "tomar medidas focalizadas" según el nivel de contagio de COVID-19 en cada región.

“La pandemia es muy heterogénea. Hay algunas regiones que están en una meseta y comenzando a bajar, mientras que en otras recién está comenzando la velocidad del contagio. Como cada una tiene una particularidad, estamos conversando con los gobernadores y los alcaldes porque son los que mayor responsabilidad deben de tener”, detalló.

