En lo que va de 2019, la Policía ha detenido a 153 burriers, esta cifra supera a los capturados de todo el año 2018. Al respecto, el Crnl. Walter Arapa, de la Dirección Antidrogas PNP, explica cómo funciona esta modalidad de tráfico de narcóticos y las complicaciones para investigar.

¿Los burriers forman parte de una sola gran red o existen muchas mafias?

Nadie tiene el mercado comprado. Generalmente son organizaciones criminales que tienen sus enlaces tanto en el país de origen como en el de destino. Los burriers no saben quiénes están a la cabeza de una organización, solo conocen a la persona que lo contacta y, por ahí, a quien le entrega la droga y quien lo lleva al aeropuerto.

¿Cuáles son los principales obstáculos para identificar a las organizaciones?

Los burriers se acogen a su derecho de guardar silencio o las organizaciones mandan a sus abogados y nos bloquean toda la investigación. También, por ejemplo, el procedimiento legal para que nos autoricen a revisar lo que contiene un equipo telefónico es largo y el tiempo que tenemos para investigar no alcanza, son solo 15 días. De los cientos de casos que hemos tenido, son mínimos los que han regresado de la Fiscalía para que se amplíe la investigación.

¿Por qué sucede eso?

Muchos procesos se dan por concluidos porque el burrier se somete a la terminación anticipada y acepta su responsabilidad y todo se queda ahí, ya no se puede investigar más.

¿Qué debería cambiar para tener mejores resultados?

Nosotros no podemos dar un paso más si no es de conocimiento de la Fiscalía, pero, en todos los despachos hay poco personal y tienen infinidad de casos. Lógicamente, no les alcanza el tiempo para todo. En ambos lados nos sentimos atados, no podemos profundizar la investigación porque no tenemos los recursos.