A pesar de que casi 1.7 millones de peruanos y peruanas pertenece a población LGBTI , casi un 8% del país, según la última encuesta publicada por Ipsos Perú en este año, nuestro país aún figura en el puesto 71 en el índice global de igualdad que publicó Equaldex, una red estadounidense que comparte datos de asociaciones LGBTI en todo el mundo, solo delante de Bolivia y Paraguay en la región.

Por ello, con motivo de las próximas Elecciones Municipales y Regionales 2022, Promsex ha lanzado la campaña “Voto por la Igualdad” gracias al apoyo de la Unión Europea e Hivos. Esta campaña tiene como objetivo motivar a la ciudadanía a una reflexión sobre los pendientes en materia de derechos y políticas para la comunidad LGBTI, y la importancia de que en este 02 de octubre se emita un voto informado que contribuya a acortar las desigualdades que aún existentes para esta parte de la población.

Candidaturas a Lima sin propuestas

Como parte de esta campaña, se hizo un análisis de los ocho planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la ciudad de Lima. Sobre ello, destaca que ningún plan de Gobierno menciona como un eje transversal las propuestas en relación con la diversidad sexual y de género.

Asimismo, dos organizaciones políticas hablan de forma explícita sobre las personas LGBTI. Sin embargo, ninguna menciona la implementación de la Ordenanza Metropolitana de No Discriminación N.º 2160, ni se menciona el trabajo que debe hacerse desde la Gerencia de la Mujer e Igualdad. Del mismo modo, ningún plan menciona la atención o la ayuda legal que deberían recibir las personas LGBTI, víctimas de algún tipo de violencia por prejuicio, debido a su orientación sexual e identidad de género.

“La situación de desamparado de la comunidad LGBTI por parte del Estado, es una problemática que lo único que hace es agravar la vulnerabilidad en la que se encuentra esta población. A esto se suman Leyes cómo la 31948 que busca fiscalizar contenidos educativos, cómo el enfoque de género, que es fundamental para combatir el acoso LGBTIfóbico”, explicó Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex.

La necesidad de un voto por la igualdad

Cabe mencionar que en nuestro país existe 17 ordenanzas contra la no discriminación LGTBI, sin embargo, no se ha demostrado un verdadero compromiso por parte de las autoridades para hacerlas respetar. Por ello, Voto por la Igualdad es una campaña que tiene como objetivo informar a la población sobre las propuestas que las organizaciones políticas están presentando para garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) sin apoyar a ninguna candidatura en particular. Asimismo, se propone visibilizar las candidaturas de quienes manifiestan abiertamente que pertenecen a esta población.

Las personas que deseen conocer más sobre esta campaña y las candidaturas, pueden ingresar a www.votoporlaigualdad.pe. Es necesario que la ciudadanía pueda ejercer su voto en las próximas elecciones de forma responsable e informada, para que a través de esta acción se pueda contar con autoridades municipales y regionales que sí apuesten por el respeto a la diversidad, sin importar la orientación sexual e identidad de género.

