Los integrantes del Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad (FNDG) anunciaron que realizarán este miércoles una vigilia en los exteriores del Congreso de la República en favor de que se otorgue el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido.

De acuerdo con RPP Noticias, la concentración se iniciará a las 8 p.m. y en ella participarán diversos colectivos y partidos políticos. El FNDG también desarrollará el jueves un plantón en los alrededores del Parlamento a las 9 a.m.

En la conferencia de prensa, los organizadores de la manifestación indicaron, según el reporte periodístico, que el objetivo es exigir que se respete la gobernabilidad del país en esta emergencia sanitaria.

Roberto Rodríguez, vocero del Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, indicó a RPP Noticias que no se debe repetir el periodo de inestabilidad política que se vivió en el país en los últimos años.

“Llamando a la reflexión porque tenemos como antecedente un periodo de total inestabilidad, cinco años con cinco presidentes en plena pandemia, y a puertas de la tercera ola (el país) no está para más enfrentamientos, por eso decimos: voto de confianza acompañado de dos elementos más, no al golpe, no a la vacancia, no al cierre del Congreso, cada poder público que cumpla las funciones en el marco del estado de derecho”, expresó.

En la conferencia de prensa participaron legisladores de Perú Libre y de Juntos por el Perú.

