VMT: vecinos destrozan vehículo utilizado por delincuentes para robar a una familia [VIDEO]

La impotencia y frustración de los vecinos de la zona de Ticlio Chico en Villa María del Triunfo provocó que destrozaran un vehículo esta madrugada. Ellos aseguran que en el auto viajaban cuatro de los cinco delincuentes que habían asaltado a una familia horas antes.

Las víctimas abordaron un taxi tras salir de una reunión pero a pocos metros de llegar a su destino el auto se detuvo y entonces delincuentes a bordo de otro vehículo los interceptaron.

“Uno de ellos me apunta para que no grite y no hable. Entonces le dije a mi esposo que se lleven todo”, contó una de las afectadas.

Por otro lado, otra víctima del asalto, contó para América Noticias que pese a entregar sus pertenencias, sufrió tocamientos indebidos por parte de uno de los hampones.

La Policía se encarga de la investigación. En tanto, los vecinos afirman que sabrán defenderse si nuevamente delincuentes atacan en sus calles.