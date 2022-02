El secretario general de Perú Libre de Perú Libre, Vladimir Cerrón, minimizó los cuestionamiento hacia el ministro de Salud, Hernán Condori, y defendió su permanencia en dicha cartera pese a las críticas de las que es objeto por promocionar los supuestos beneficios del agua arracimada antes de asumir el cargo.

“Quizás se estigmatiza al doctor Condori por haber promocionado un agua arracimada, la cual no ha matado a nadie, y se pasa por alto a otros ministros que con su negligencia han permitido la muerte de miles de peruanos. (…)”, señaló en entrevista para el semanario Hildebrant en sus Trece.

Para Vladimir Cerrón el nuevo titular del Minsa “es el mejor cuadro”, y recordó que él también propuso de Hernando Cevallos para ser ministro de Salud en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Respecto al exministro consideró que este “pactó con el statu quo del ministerio de Salud, y pactó con el statu quo del Colegio Médico y con algunas otras organizaciones (…)”.

Aseguró que no tiene que ayudar al nuevo ministro de Salud porque “él conoce a la perfección el programa del partido, porque lo aplicó en Chanchamayo”.

Asimismo, Cerrón señaló que la denuncia contra Hernán Condori por la compra de un tomógrafo no existen sentencia y seguro probablemente será absuelto.

Cerrón descartó que la elección de Condori responda a un tema presupuestal. ”Podemos trabajar desde cualquier ministerio. (…) Nosotros creemos que aquí hay otro tipo de parámetros por los que se ajusta al doctor Condori: uno porque es provinciano, otro porque es del partido y otro porque es allegado a mi persona”, refirió.

Al ser consultado sobre su postura respecto a que el nombramiento de Condori sería por “una cuota en el gabinete” por ganar las elecciones cuando el sector estaba a cargo del Hernando Cevallos en el Ministerio de Salud (Minsa) y estaba desarrollando avances, el titular de Perú Libre, respondió:

“Yo me he dado cuenta de que el peor sistema de salud se llama Lima. (…) Yo me atrevería a decir que Junín es el único departamento que tiene hospitales de lujo en este país. Es una vergüenza ver los hospitales Dos de Mayo, el instituto del Niño, el Carrión, el Loayza cayéndose a pedazos…”, señaló.

“Yo no veo nada bien en Lima la salud pública. ¡Es un desastre! ¡Una vergüenza! ¿Dónde está el éxito?”, agregó.

En otro momento, Vladimir Cerrón es un “hombre provacuna”, y que el proyecto de ley que presentó orientado a incentivar la no vacunación no es una propuesta de la bancada sino de una congresista del partido.

Condori sobre agua arracimada

El pasado 16 de febrero, el ministro de Salud, Hernán Condori, volvió a minimizar los cuestionamientos en su contra por promocionar supuestos beneficios del agua arracimada antes de asumir el cargo, y volvió a darle crédito a esta sustancia basado en bibliografía que, según dijo, encontró en Google.

“Me presentaron el producto, entré a Google, investigué, hay bibliografía. Es un tipo de agua que puede ingresar con mayor facilidad a través de la membrana celular”, respondió al ser consultado sobre el tema durante su presentación ante la Comisión de Salud y Población del Parlamento, que preside el legislador Hitler Saavedra (Somos Perú).

Condori reiteró, además, que no recetó dicho producto a sus pacientes. “Mi persona no ha hecho ninguna publicación, pueden verificar en mi Facebook, sencillamente ha sido un tema muy familiar y se ha filtrado esa publicación, mi persona nunca ha recetado ese producto, tampoco he vendido ni he dado a ningún paciente”, subrayó.