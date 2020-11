El expresidente Martín Vizcarra expresó este viernes su desacuerdo sobre el nombramiento de César Cervantes como Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP). En diálogo con RPP, indicó que la decisión tomada por el actual mandatario Francisco Sagasti no es legal.

“En eso no estoy de acuerdo, le soy absolutamente sincero. Sí, 14 (ex) ministros no están de acuerdo, es que no es legal la decisión que se ha tomado. Se tiene que respetar la institucionalidad, no quisiera darle una indicación al presidente en su forma de actuar, pero definitivamente las normas son claras”, declaró.

LEE TAMBIÉN: Martín Vizcarra confirmó su postulación al Congreso con Somos Perú

“Yo como presidente he tomado una serie de decisiones a lo largo de los 2 años y 8 meses para el cambio de los altos mandos y siempre hemos respetado la institucionalidad, nunca hemos tenido problemas con la Fuerza Aérea, con el Ejército, ni con la Marina, ni con la Policía”, agregó.

Asimismo, señaló que el presidente Sagasti junto al actual ministro del Interior, Rubén Vargas, deben tomar acciones inmediatas en relación con la institución policial y que todo sea dentro del marco legal.

Vizcarra sobre cambio de comandancia general de la PNP: “No estoy de acuerdo, no es legal” . (Video: RPP)

“Si hay mejoras que se deben de hacer, por supuesto, pero dentro del marco legal. Entonces hemos visto a los 14 exministros de 4 gobiernos diciendo que lo que se ha actuado no es lo correcto, yo como ciudadano no le voy a decir qué hacer, pero sí deben hacer (algo) el presidente y el ministro del Interior”, comentó.

Más temprano, los exministros del Interior, Fernando Rospigliosi, Rómulo Pizarro, Daniel Urresti, Carlos Morán, César Gentile, entre otros, consideran ilegítimo el nombramiento de César Cervantes como Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Mediante un escrito, señalaron que la elección de un Comandante General de la PNP debe ser entre los tres Tenientes Generales más antiguos y -en el caso no haber los Tenientes Generales suficientes- la terna se completa con los generales de mayor antigüedad en el escalafón.

“El actual comandante general no contaba con la antigüedad suficiente para ser designado en el cargo por el presidente Francisco Sagasti, quien - consideramos- ha sido inducido a un grave error a partir de una interpretación sesgada de la norma”, indicaron.