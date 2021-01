Bermúdez sobre inclusión de Ivermectina en kit para pacientes COVID-19: “Se da según prescripción del médico”

Ante la posible inclusión de ivermectina en el kit de tratamiento ambulatorio para pacientes COVID-19, la presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez , enfatizó que solo se da cuando el médico lo prescribe o recomienda al paciente para su tratamiento.

“La ivermectina no es que se esté distribuyendo libremente como en algún momento se hizo. Nosotros estamos acá 66 días y hemos visto diversos estudios, pero lo que sí se hace es que si un médico evalúa a una persona y medica este producto (ivermectina) o cualquier otro; entonces la persona puede utilizarlo”, declaró Bermúdez en diálogo con RPP.

En ese sentido, aclaró que anteriormente la ivermectina estaba dentro del kit para el tratamiento ambulatorio de pacientes COVID-19, pero ahora solo se da según lo prescribe el médico.

“Es una relación de paciente y doctor, no podemos repartir un medicamento sin prescripción médica. De repente por ahí ha habido una información que no es correcta, entiendo que anteriormente sí se distribuía en unos kits con varios productos, no solo ivermectina, pero ahora no es así, lo que sí tengo entendido es que, si un médico decide prescribir este medicamento u otro, lo prescribe”, aclaró.

Por otro lado, Bermúdez instó a la ciudadanía a no automedicarse y solo seguir las recomendaciones brindadas por los médicos.

“Por supuesto no alentar la automedicación, solo si el médico lo considera pertinente, es igual que cualquier persona que tiene cualquier enfermedad, el médico lo evalúa y si lo considera darlo, se hace así”, finalizó.

