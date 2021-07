La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez , garantizó la llegada de 80 millones de dosis de vacunas para el presente año. “El próximo gobierno debería sentirse feliz de que no va a tener que ni negociar ni adquirir vacunas porque ya están negociadas y adquiridas”, afirmó ante la proximidad de la asunción de la nueva administración que estará presidida por Pedro Castillo.

Señaló que se ha buscado garantizar las dosis para no estar con cifras apretadas. “Hemos querido garantizar un número superior porque los suministros no necesariamente cumplen las fechas que nos plantean. Porque como es un bien tan demandado a nivel internacional a veces los laboratorios no cumplen con las fechas previstas. Es mejor tener un poquito más y asegurarnos que lleguen para no estar con cifras tan apretadas”, declaró en entrevista con RPP.

Recordó que cuando el presidente Francisco Sagasti asumió el gobierno en noviembre del año pasado, se encontraron que las coordinaciones de vacunas con el laboratorio Pfizer se habían quedado congeladas durante el periodo de cambio gubernamental.

“Cuando nosotros ingresamos, inmediatamente, el presidente de la República retomó las coordinaciones que existían y pudimos allí impulsar la suscripción. La primera oportunidad que se nos presentaba era con el laboratorio de Sinopharm y en simultáneo continuamos coordinando con los otros laboratorios para poder garantizar en el más corto tiempo la diversidad de vacunas que podríamos adquirir y sobre todo garantizar fechas de entrega ciertas”, dijo.

Añadió que se encontraron con que cada institución como los hospitales de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional y otros trabajan por su lado y así no se podía enfrentar la pandemia. “La vacunación nos ha servido como un eje para que todo el sistema sanitario de salud trabaje para todos los peruanos”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO

La bordaduría Dante Grados forma parte de la historia de la confección de las bandas presidenciales en el Perú. A pocos días de la toma de mando, Dante Grados nos cuenta algunas anécdotas con los últimos presidentes en nuestro país.