Una cifra que duele. En Perú, el 55.7% de mujeres ha sido víctima de violencia física, psicológica o sexual realizada por su esposo o su pareja durante el año 2022, cifra cercana a la registrada en 2021 (54.9%). De estas, la más común es la violencia psicológica (o verbal).

Además, el 45.7% declaró que recurrió a personas cercanas para buscar ayuda cuando experimentaron violencia física. De ellas, el 37.1% buscó apoyo en su madre; el 19.4%, en una amiga(o) o vecina(o); el 17.6%, en una hermana, y 16.6%, en su padre.

En tanto, el 44.1% de mujeres que fueron víctimas de violencia física no buscaron ayuda porque consideraron que no era necesario, el 17% dijo que sentía vergüenza y el 11% afirmó que no sabía a dónde ir o que no conocía los servicios de ayuda.

Estos son algunos datos que arroja la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2022 (ENDES 2022), realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En este estudio se realizaron 35,787 entrevistas completas a mujeres de 12 a 49 años de todo el país.

Según el sondeo, el 63.8% de mujeres que actualmente tienen esposo o conviviente no desea tener más hijos y el 77.9% usó algún método de planificación familiar, los más comunes fueron la inyección y el preservativo.

TENGA EN CUENTA

Según el INEI, el 20,6% de las mujeres de 15 a 49 años de edad presentaron anemia cifra superior en 1.8 puntos porcentuales respecto al año 2021.

Asimismo, señaló que el 97,8% de las gestantes a nivel nacional, recibió atención prenatal.