La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Claudia Dávila, ha pronunciado la afirmación de implementar nuevas para prevenir feminicidios, siendo una de ellas la política de visitas domiciliarias y la vigilancia constante a víctimas de violencia.

Según Dávila, la política “Casa por casa” formaría parte de la campaña “Siempre a tu lado”, a partir del 25 de noviembre, el mismo “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres”.

“En el último quinquenio hemos pasado de tener 84 feminicidios a tener 141 en el 2021. Si bien la cifra ha bajado este año, es preocupante porque en lo que va del 2022 ya se superó los 100 casos”, comentó.

No solo se desea bajar la tasa de feminicidios, también se desea ayudar y empoderar a las víctimas, para que los agresores sepan que están siendo vigilados por el Estado.

“Más del 50 % de los casos ocurren en el entorno más privado del hogar, por eso con la estrategia puerta por puerta buscamos proteger a las víctimas y que no se sientan solas”, comentó Dávila a Andina al Día. Las visitas se harán a casas donde previamente se han hecho denuncias de agresiones muy altas

Añadió que las visitas se van a realizar a todos los casos de tentativas de feminicidios y denuncias de agresiones muy graves que se han cometido contra mujeres o miembros del grupo familiar, a nivel nacional. El seguimiento será hecho por el personal de los Centros Emergencia Mujer (CEM), junto a la Policía Nacional. La campaña se estima que durará todo un año. También se está planeando usar grilletes electrónicos para detectar a tiempo la cercanía de un agresor junto a su víctima; en caso de que la policía tenga que actuar con rapidez.

Otras estrategias que se tomaron en cuenta es la creación de un mapa con las regiones con mayor tasas de violencia resaltadas, para focalizar la intervención.“Tenemos un mapeo de violencia de género que vamos a empatar con un mapa de embarazo adolescente que se está trabajando en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas”, describió. Se pensará también apoyar económicamente a las víctimas.

“La comunidad sabe en qué hogares hay violencia. Este no es un tema de pareja, de familia, es un tema social, de protección a las víctimas, por eso tenemos que denunciar y no hacernos de la vista gorda o no decir nada para de repente no meternos en problemas”, enfatizó.

También se está tomando en consideración controlar el alto nivel de embarazos en menores de edad.

Los sentenciados por delitos de violencia familiar y la violencia de género no gozarán de los beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad condicional. (Foto: Andina)

APOYO MORADO

Hoy a las 8 p.m., la sede central del Ministerio de la Mujer y otras instituciones serán iluminadas de morado como muestra de apoyo a la lucha en contra de la discriminación en el Perú.

“Mañana empezamos con ‘Pintémonos de morado’, es un lanzamiento donde diferentes edificios del sector público y privado se suman para sensibilizar y crear conciencia de la importancia de la erradicación de la violencia contra la mujer y de la creación de espacios públicos libres de violencia”, explicó la titular del MIMP.

