No pudo resistir dar la noticia. El reportero Jonathan Montoya anunció que su hermano, de 29 años y padre de dos niños, murió acribillado en el Callao.

El reportero Prensa Callao TV se quebró por el fallecimiento de su hermano y la delincuencia que impera en el Callao. “Mi hermano ha fallecido producto de esta guerra que hay en el Callao. Siento un dolor inmenso, solo voy a pedir a la Policía, quien es la que está llevando el caso de mi hermano que lleguen hasta las últimas instancias para conseguir justicia”, dijo el reportero, tras culpar directamente al alcalde de Bellavista, Daniel Malpartida, por no resguardar a los vecinos del distrito, ante las mafias que abundan en el Callao.

El hecho ocurrió el viernes 12 de junio, en Ciudad del Pescador. Dos hombres que iban a bordo de una moto lo interceptaron y le dispararon a matar. El lunes, luego de luchar por su vida, falleció. El reportero tuvo que dar la noticia para su medio, y se quebró al relatar lo ocurrido.

“Daniel Malpartida, quien es el único responsable de que en la Ciudad del Pescador se estén matando. En menos de dos meses han fallecido cuatro personas en una sola cuadra. Este señor no ha hecho nada, no hay iluminación, no hay seguridad y no hay patrullaje”, expresó el reportero, tras pedir que cese la violencia en el primer puerto.

