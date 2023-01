Indignante. Así fue la confesión de Renato Martín Huamán Almerí, alias ‘Bombita’, el delincuente que violó a una niña de 10 años tras robar en su vivienda, ubicada en San Martín de Porres.

En un interrogatorio ante los agentes de la Dirincri, el ladrón reconoció haber cometido el abuso sexual. Sin embargo, intentó defenderse diciendo que creía que se trataba de una “señorita”.

“Me llevé una laptop y dos pantallitas, pero todo me lo quitaron cuando salí. Salí, llegué al parque, estuve tomando un rato más y de ahí perdí la noción. Ingresé a su habitación, la toqué y yo pensé que era una señorita” , manifestó.

“Sí la he violado, he estado ebrio, pero no sé, estaba ebrio y borracho”, expresó Huamán.

El sujeto permanece detenido en la sede de la Dirincri por 72 horas. Durante ese tiempo, la Fiscalía debe sustentar su pedido de prisión preventiva.

La noche del último miércoles, Huamán fue capturado por unos vecinos de San Martín de Porres que lo reconocieron en la calle.

