Ya era indignante y aterrador que una niña de 11 años desapareciera de la puerta de una comisaría y horas después fuera hallada muerta y carbonizada en una calle de San Juan de Lurigancho .

Sin embargo, esta indignación y conmoción resultó indescriptible ayer para familiares y amigos de la pequeña de iniciales M.J.V.R., y para la ciudadanía en general, cuando se supo que el presunto autor de este execrable asesinato ya había violado antes a dos mujeres, una de ellas también menor de edad.

Es decir, para aquellos padres, madres, hermanos y hermanas que sintieron como suyo el dolor por la muerte de esta pequeña, quedó claro, una vez más, que se pudo salvar la vida de una niña inocente. Sin embargo, todo indica que nuestras autoridades que conforman la llamada cadena de justicia no hicieron nada para poner tras las rejas a un depravado que aún hoy está al acecho de seres vulnerables.

La mañana de ayer, mientras velaban los restos de la niña, se supo de un video que la había captado cuando un sujeto la abordó cerca de la comisaría de Canto Rey y se la llevó en una bicicleta. Poco después, este hombre fue identificado como César Augusto Gustavo Alva Mendoza (37).

Cuando se comenzó a indagar sobre sus antecedentes, se estableció que este tenía hasta dos denuncias en su contra por el delito de violación sexual. Una de estas fue presentada en la comisaría de Mariscal Cáceres en agravio de una menor de 17 años.

La otra figura en la comisaría de La Huayrona, ambas ubicadas en San Juan de Lurigancho, donde una joven de 28 años denunció que el depravado la amenazó con una tijera para luego ultrajarla sexualmente.

Consultamos en ambas dependencias policiales y se nos informó que, en el primer caso, no se concluyó la investigación porque el agresor no se presentó, mientras que en el segundo sí se remitió el atestado a la Fiscalía, en el que Alva Mendoza figuraba como no habido. No se sabe por qué no se ordenó su prisión, pero sí se sabe que este seguía al acecho de sus víctimas.

HALLAN BICICLETA

Fue así que captó a la menor para después estrangularla. Luego habría sido él mismo quien abandonó el cuerpo carbonizado cerca de su casa en la calle Piedra Luna, en la urbanización San Gabriel.

(Geraldo Caso) (Geraldo Caso)

La mañana de ayer, agentes de la División de Investigación de Homicidios allanaron su vivienda, donde encontraron su celular y la bicicleta en la que habría trasladado a la pequeña, pero no hallaron rastros de él.

Sin embargo, ahí estaba su padre César Alva (70), quien aseguró desconocer el paradero de su hijo. “Es un fumón, pero pregúntenles a los policías, ellos lo conocen porque mi hijo era su informante”, señaló el anciano.

La Policía inició diversos operativos para ubicar al presunto asesino, quien habría fugado hacia el sur. En tanto, los familiares de la menor llevaron el féretro a la comisaría. Ellos exigieron cadena perpetua.

La ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, también se pronunció al respecto en el programa 90 segundos de Latina y, ante la pregunta si estaba de acuerdo con la pena de muerte, dijo: “Sí, yo creo que las medidas tienen que ser más drásticas, ya no podemos seguir tolerando estos hechos”.

Por su parte, la premier Mercedes Aráoz aseguró que el gobierno apoyará para que se castigue al asesino. “No vamos a permitir esto, apoyaremos a la Fiscalía para que haya una adecuada sanción”, refirió.

CAPTURAN A PRINCIPAL SOSPECHOSO

La mañana de este domingo, César Alva Mendoza fue capturado por agentes de la Policía en la ciudad de Ica.

El principal sospechoso se encuentra pasando los exámenes correspondientes y será trasladado a la capital en las próximas horas.

TENGA EN CUENTA

César Alva también registraba denuncias por violencia familiar, robo y distribución de droga. En noviembre de 2017 lo detuvieron por drogas. En su Facebook aparecían fotos de niñas a las que enviaba cariñosos mensajes.

La pequeña desapareció el jueves luego de que su padre la dejara en la puerta de la comisaría de Canto Rey para su curso de verano.

​