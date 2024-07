Hace una semana se destapó el caso de un suboficial de la PNP que denunció que fue violado en manada por sus propios compañeros dentro de una dependencia policial. Ahora se conoce la identidad de dos de ellos.

Según informa Cuarto Poder, los atacantes han sido identificados como el suboficial de segunda Irving Guerra Herbozo y el suboficial de tercera Gilberto Riofrío Ramírez.

Después de un año de investigación, la Fiscalía logró que ambos policías sean detenidos y estén presos de forma preventiva. Además, se investiga a al menos una docena de policías.





El ataque

La víctima narró que fue atacado por sus propios compañeros en enero de 2023 en las habitaciones de la sede de la División de Emergencia Radio Patrulla de La Victoria.

“Estás loco, le digo, suélteme suboficial porque soy más antiguo y no me soltó y vi que ingresaron unos 10 a 8 efectivos con toallas y frazadas, gritando (que lo van a ultrajar) y veo al suboficial porque era el más alto del grupo. Me tapó con la frazada y pues allí yo ya no vi nada. Me pusieron más frazadas, una toalla, de pies a cabeza y yo estaba peleando. Me estaban metiendo golpes, no tengo idea por qué”, narró el policía que denunció la agresión.

“Como era el más alto, me tapó con la frazada. Me pusieron más frazadas, una toalla. Estaba como peleando, me estaban metiendo golpes, no entiendo por qué. Caí de espaldas y en el suelo me empezaron a golpear. Me bajaron el pantalón y la ropa interior. Trataba de hacer fuerza, gritaba, hice todo”, declaró.

“Les dije: ‘Suéltenme, suéltenme’. Justo veo al suboficial, lo reconozco porque era el más alto del grupo. Todos gritaban. Le digo: ‘Promo, no juego’”, relató en la audiencia judicial.

Después de ser golpeado y ultrajado, la víctima logró liberarse y, al momento de huir, logró ver a sus propios compañeros grabando la deplorable escena. Tras el ataque, acudió a sus superiores para denunciar la agresión, pero se llevó una gran decepción cuando le recomendaron no tomar acciones legales.

